Wagner Carioca dá vitória ao Criciúma Com um gol de Wagner Carioca, aos 40 minutos do segundo tempo, quando a torcida já vaiava seu time, o Criciúma venceu o Paysandu neste domingo à tarde, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar acabou sendo injusto, pois o time de Belém do Pará teve as melhores oportunidades, se defendendo com eficiência, marcando com determinação e fazendo dos contra-ataques arma mortal, mas desperdiçando, pelo menos cinco chances durante a partida. O Criciúma desde o início da partida demonstrou mais interesse em movimentar o placar, pressionado pela torcida e lutando contra o fantasma do rebaixamento. O time de Lori Sandri, no entanto, esbarrou em seus próprios erros de passe e finalizações e na retranca armada pelo seu ex-treinador, Wagner Benazzi, que fez neste domingo sua estréia no comando do Paysandu. Sem espaço para concluir ao gol, com o meio de campo congestionado, o Criciúma passou a abusar dos cruzamentos para a área, afastados com eficiência pelo trio de zagueiros adversários. O Paysandu soube explorar os contra-ataques, aproveitando os erros do Criciúma no meio de campo, contudo foi ineficiente nas conclusões e encontrou o goleiro Roberto com atuação perfeita, evitando que a bola entrasse. Quando a torcida já não mais acreditava e apupava o time, Douglas recebeu a bola pelo meio, viu Ângelo passando e o lançou ao lado da área. O lateral-direito se livrou de um marcador e cruzou no segundo poste, onde Wagner Carioca apareceu, livre de marcação, para de cabeça mandar para o fundo das redes de Alexandre Favaro.