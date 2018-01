Wagner Diniz ameaçado de sair do Vasco O CRB alegou que não houve ainda o depósito de R$ 500 mil do Vasco para o clube alagoano, dinheiro referente ao lateral-direito Wagner Diniz. Os direitos federativos do atletas pertencem ao CRB, que estaria aguardando a quantia para liberá-lo por mais uma temporada ao Vasco. Se não houver o depósito até 31 de dezembro, Wagner Diniz não continuará no clube carioca, de acordo com determinação da diretoria do CRB. O lateral foi um dos melhores do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2005, destacando-se num time de poucas atrações.