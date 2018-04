Wágner está liberado para o Cruzeiro O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou a rescisão contratual do armador Wágner com o América-MG. Com isso, o atleta terá condição de atuar pelo clube celeste no Campeonato Brasileiro. O prazo para a regulamentação de jogadores para a competição se encerrou nesta sexta-feira. Wágner, de 19 anos, abandonou o América após ficar no banco de reservas na derrota para o Paulista, na sexta-feira passada e entrou na justiça contra o Coelho. Segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o clube pagou 55% da multa rescisória do jogador em junho deste ano, mas ele continuava cumprindo contrato de empréstimo com o América que vigoraria até 31 de dezembro. Wagner será apresentado na segunda-feira, às 15 horas, quando começa a treinar na Toca da Raposa II.