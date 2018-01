Wágner pode trocar Guarani pelo Inter O Guarani, que já havia acertado quase tudo com o atacante Wágner, do São Caetano, pode acabar perdendo a disputa para o Internacional, de Porto Alegre. A equipe gaúcha fez uma proposta ao jogador, que agora terá que decidir entre Campinas e Porto Alegre. Wágner é um pedido do técnico Jair Picerni, que além dele, pretende trazer mais jogadores do São Caetano para o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O meia Esquerdinha, que também já estava certo no time campineiro, teve sua contratação complicada, devido a uma cobrança do São Caetano, de R$ 100 mil, referente a um vínculo contratual com o clube. Outros jogadores da equipe de São Caetano do Sul que interessam ao Guarani são o zagueiro Daniel e o veterano meia Adãozinho. A diretoria afirma também, que o clube está buscando um atacante, que pode vir de Minas Gerais. Adriano Chuva, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, mas cujos direitos federativos pertencem ao Cruzeiro, está na lista de reforços de Jair Picerni.