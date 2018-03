Wagner Ribeiro: SP não procurou França O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, diz nos bastidores do clube que quer de volta o atacante França, que está se desligando do Bayer Leverkusen, da Alemanha. O problema é que ninguém do Tricolor entrou em contato com Wagner Ribeiro, empresário do jogador, ao contrário de outros clubes. "Já recebi propostas de Internacional, Flamengo e Cruzeiro. Mas do São Paulo, nada", diz Wagner. O empresário não quis confirmar, mas há a informação de que Santos e Corinthians também estariam interessados em França. O atacante não esconde que sua vontade é voltar ao Brasil, mas Wagner tenta demovê-lo da idéia. "Financeiramente, é mais interessante que ele fique na Europa. Amanhã, aliás, vou a Madri para ouvir uma proposta do Atlético. O Celta de Vigo é outro clube espanhol interessado no França". Já com o também atacante Roger, da Ponte Preta, as negociações estão avançadas e podem ser concluídas a qualquer momento. O São Paulo está contratando o jogador com o auxílio do empresário Juan Figer.