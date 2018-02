Wagner sai do Cruzeiro para assinar com o Al-Ittihad Maior revelação do Cruzeiro no último Brasileirão, Wagner deu adeus ao time mineiro. O meia confirmou nesta sexta-feira que está de malas prontas para a Arábia Saudita, onde assinará um contrato com o Al-Ittihad. O jogador embarca às 20h (de Brasília) para Jeddah ao lado do seu empresário, Ângelo Pimentel. Wagner vai assinar uma contrato de cinco anos com clube saudita que recentemente acertou com o veterano meia português Luis Figo, ex-Real Madrid, Barcelona e atualmente na Inter de Milão. O meia foi revelado nas categorias de base do América-MG e chegou ao Cruzeiro em 2004. No ano passado, Wagner marcou 11 gols no Brasileirão e foi convocado pelo técnico Dunga para defender a Seleção Brasileira.