Wagner Tardelli avaliará jogadores do Atlético-MG Principal surpresa na comissão técnica formada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o ex-árbitro Wagner Tardelli detalhou como será o seu trabalho no Atlético Mineiro. Ele explicou que os jogadores serão instruídos sobre as regras do futebol, além de serem avaliados pelo comportamento dentro de campo.