Walcott deve desfalcar Arsenal contra Barça, diz Wenger

Walcott deixou o campo de maca, após sofrer uma torção no tornozelo, no segundo tempo da partida diante do Stoke City, pelo Campeonato Inglês, na última quarta-feira - vitória do Arsenal por 1 a 0.

O atacante é desfalque certo da equipe para a decisão da Copa da Liga Inglesa, neste domingo, diante do Birmingham. De acordo com Wenger, ele ficará afastado por "duas ou três semanas".

"Eu posso dizer que é muito improvável que ele esteja em forma para a partida de volta diante do Barcelona. Eu sempre imagino o pior, então talvez eu possa ser surpreendido com uma boa notícia", completou.

Na primeira partida entre as equipes, o Arsenal venceu por 2 a 1, em casa. No próximo dia 8, em Barcelona, a equipe inglesa precisa apenas de um empate para avançar para as quartas de final da competição.