Walcott para por 6 meses e desfalca Inglaterra na Copa

LONDRES - A Copa do Mundo de 2014 já perdeu o seu primeiro grande jogador por lesão. Nesta segunda-feira, o Arsenal informou que o atacante Theo Walcott vai precisar operar o joelho esquerdo depois de se machucar no clássico do fim de semana, deve levar seis meses para se recuperar e, assim, está fora do Mundial.

"Theo foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele será submetido a uma cirurgia nos próximos dias e a expectativa é que fique afastado por seis meses, perdendo assim o restante da temporada e a Copa do Mundo", explicou o Arsenal, em comunicado.

Walcott se machucou durante o jogo entre Arsenal e Tottenham, sábado, no Emirates Stadium, pela Copa da Inglaterra. Apesar da lesão, ele atuou até o fim no clássico que classificou a sua equipe à terceira fase da competição nacional.

Machucado, o atacante de 24 anos vai seguir sem nunca ter jogado uma partida de Copa do Mundo. Quando ainda teve 17, foi convocado para disputar o Mundial de 2006, na Alemanha, mas ele não chegou a entrar em campo, perdendo a chance de se tornar o segundo atleta mais jovem a jogar uma Copa.

Por conta de uma série de lesões entre 2008 e 2009, o atacante, revelado no Southampton, mas que joga pelo Arsenal desde os 16 anos, não foi convocado para a Copa de 2010, na África do Sul. Ele voltou à seleção da Inglaterra de vez em 2012, com Roy Hodgson. Na Eurocopa, não foi titular nenhuma vez, mas participou de todos os jogos. Este ano, sofreu uma lesão abdominal que o tirou da fase final das Eliminatórias e dos amistosos de novembro.