Walcott sofre nova lesão e continua desfalcando Arsenal

Ainda não será desta vez que o técnico Arsène Wenger poderá contar com Theo Walcott. Com uma nova lesão, o atacante vai desfalcar o Arsenal nas próximas duas partidas, no sábado, pelo Campeonato Inglês, e na terça-feira, pela Liga dos Campeões.

Walcott havia retornado ao time no início de novembro para disputar poucos minutos de duas partidas. O atacante voltava aos gramados após quase um ano afastado por conta de uma grave lesão no joelho. No entanto, um novo problema físico, desta vez na virilha, tirou o atacante de combate.

"Ele levou uma injeção hoje e não poderá jogar", afirmou Wenger, referindo-se aos dois próximos jogos do time londrino. No sábado, o Arsenal vai enfrentar o Stoke City. E na terça o adversário será o Galatasaray, na Turquia.

O atacante não será a única baixa do Arsenal no fim de semana. O lateral-esquerdo Nacho Monreal e o zagueiro Mathieu Debuchy estão fora. Já o goleiro Wojciech Szczesny retomou os treinos e estará à disposição do treinador para a rodada do Inglês.