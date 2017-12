Waldemar arma Fla para encarar Racing O técnico do Flamengo, Waldemar Lemos, começou nesta quinta-feira a definir o time que vai enfrentar o Racing Club (Argentina), sábado, em Aracaju, num amistoso comemorativo aos 108 anos do Rubro-Negro e aos 50 anos da Petrobrás, patrocinadora de ambas as equipes. No treino desta sexta-feira, o treinador confirmou a escalação do zagueiro André Bahia e do meia Andrezinho. ?Ainda preciso fazer algumas observações?, disse Waldemar, que reduziu as dimensões do gramado da Gávea, prevendo uma forte marcação dos argentinos. ?Eles costumam atuar desta maneira. Estou apenas prevendo o que pode acontecer.? A formação que o treinador utilizar no amistoso deve ser repetida contra o Criciúma, dia 22, pelo Campeonato Brasileiro. A única mudança pode ser o retorno do meia Felipe, recuperado de contusão.