Waldemar Lemos deixa o Fla em dezembro O técnico do Flamengo, Waldemar Lemos, disse nesta segunda-feira que os bons resultados do time nos jogos do Campeonato Brasileiro em que dirigiu- são duas vitórias e um empate - se devem ao trabalho realizado pelo dois ex-treinadores do Rubro-Negro: Nelsinho Baptista e Oswaldo de Oliveira. "Claro que tem a mão deles. Só estou dando seqüência ao que eles fizeram no comando do Flamengo", afirmou Waldemar, frisando não estar surpreso com o sucesso de seu empreitada como técnico. Apesar disso, ele deve deixar o comando do time ao término do Brasileiro. "Vou voltar a trabalhar com o meu irmão (Oswaldo)", disse.