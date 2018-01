Waldemar muda quatro no Flamengo O técnico do Flamengo, Waldemar de Oliveira, mal assumiu o comando da equipe e já passou a conviver com os problemas vivenciados por Oswaldo de Oliveira. Hoje, ele foi obrigado a realizar diversas modificações no Rubro-Negro por causa das contusões. Além de não contar com o meia Felipe, ele perdeu Fernando Diniz, com dores na coxa, para a partida contra o Paysandu, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Fabinho e o lateral-esquerdo Anderson também estão vetados pelos médicos. "Sabia que ia me deparar com isto. Temos que dar um jeito. Quem for chamado para entrar no time vai ter que dar conta do recado", disse Waldemar. No meio-de-campo, o treinador vai escalar Jonatas e recuar Fábio Baiano. Para a lateral, a dúvida está entre os jovens Gaúcho e Júlio César.