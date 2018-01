Waldemar tem dúvida no ataque do Fla O goleiro Júlio César só esclareceu nesta sexta-feira como sofreu a contratura muscular que o impediu de defender o Flamengo na última quarta, contra o Figueirense. O médico Walter Martins havia dito que o jogador teria se contundido dormindo. O atleta, porém, contou que estava assistindo televisão em uma mesma posição por um longo tempo. Quando se mexeu, sentiu a dor nas costas. Com relação ao time para o jogo de domingo, contra o Grêmio, no Rio, o técnico Waldemar Lemos testou algumas possibilidades no ataque. Como não vai contar com Jean, machucado, e Edílson, suspenso, ele utilizou três diferentes companheiros para Zé Carlos: os meias Andrezinho e Ígor e o jovem atacante Vinícius. O treinador só vai definir o titular neste sábado.