Walker, ex-Náutico, é suspenso por remédio para emagrecer

O volante Walker, 25 anos, ex-Náutico, foi pego no exame antidoping por uso da substância sibutramina, que é utilizada em remédios para emagrecer, e está suspenso preventivamente, até que seja julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e determinada a pena definitiva. A sibutramina foi encontrada na urina de Walker no jogo Náutico 2 x 2 Figueirense, realizado no dia 2 de maio deste ano, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, onde ele foi reserva - e não entrou em campo. Como foi dispensado pelo time pernambucano no dia 4 deste mês, o clube anunciou que não vai recorrer da decisão e nem pediu a contraprova, deixando tudo a cargo do jogador, que está sem clube. Histórico Walker é um dos jogadores que começaram a carreira como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, sendo capitão e destaque das seleções de base do Brasil (foi capitão do time mundial sub-17 em 1999) e do Guarani, onde se tornou profissional aos 17 anos. Foi então negociado com o Ajax, da Holanda, e sua carreira entrou em declínio, passando por Germinal Beerschot, da Bélgica (2002-03), Atlético Mineiro (2004-05) e Juventude (2006), antes de chegar ao time pernambucano.