Wallace, ex-Flamengo e Grêmio, é confirmado como reforço de time turco

O Gaziantepspor, da primeira divisão da Turquia, confirmou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Wallace, ex-Flamengo e Corinthians. O defensor atuou na temporada passada pelo Grêmio, quando, por existir outro atleta com o mesmo nome, foi tratado por Wallace Reis.

Wallace passou com destaque por Vitória e Corinthians antes de se firmar no Flamengo, onde assumiu o posto de capitão. Algumas atuações ruins no início de 2016, porém, fizeram com que a relação entre ele e a torcida azedasse. A saída foi a transferência para o Grêmio, por mais de R$ 3 milhões.

Em Porto Alegre, chegou a ser titular durante 17 partidas no Campeonato Brasileiro, mas passou longe de ser indispensável. Tanto que acabou emprestado para o Gaziantepspor, emprestado até metade de 2018.

Como Fred foi emprestado para o Vitória, o Grêmio só tem três zagueiros no elenco: o argentino Kannemann, Pedro Geromel e Rafael Thyere. O clube por enquanto só acertou com dois reforços: o volante Michel, ex-Atlético-GO, e o lateral-direito Léo Moura, que estava no Santa Cruz. O atacante uruguaio Gabriel Fernández chegou a fazer exames médicos, mas não foi aprovado.