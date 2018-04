Wallace exalta 1ª chance entre profissionais do Cruzeiro

"A sensação é a melhor possível. Meu último jogo oficial com a camisa do Cruzeiro foi pelo time júnior, em dezembro, no Campeonato Brasileiro. De lá para cá eu só venho treinando. E agora tenho a oportunidade de poder ir para o banco de reservas no jogo contra o Nacional. Se eu tiver a oportunidade de entrar em campo, espero aproveitar da melhor maneira possível", declarou o jogador, em entrevista ao site do clube.

A última partida em que o zagueiro atuou garantiu ao time sub-20 do Cruzeiro o título nacional da categoria, algo inesquecível para ele. "Com certeza! Da mesma forma como tivemos sucesso e resultados positivos no júnior, temos aqui no profissional, com mais qualidade ainda. Temos tudo para fazer um grande Campeonato Mineiro e, se Deus quiser, nos coroar como campeões."

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais: Ceará, Egídio e Everton

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Léo e Wallace

Volantes: Leandro Guerreiro, Lucas Silva e Nilton

Meias: Elber, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Tinga

Atacantes: Ananias, Anselmo Ramon, Borges e Dagoberto