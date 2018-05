Wallace vê Flamengo entre candidatos a título brasileiro

RIO - Com o retrospecto recente de quem conquistou o Campeonato Carioca mas foi eliminado na primeira fase da Libertadores, o Flamengo entra no Campeonato Brasileiro como uma incógnita. No elenco rubro-negro, no entanto, essa dúvida não existe. A empolgação com o início da competição ficou clara no discurso do zagueiro Wallace, que elegeu a equipe uma das candidatas ao título.

"Para a pretensão do Flamengo, que é ser campeão, tem que chegar forte. São nove jogos, se iniciar bem temos chance. O Flamengo nunca é azarão. O Flamengo entra para ser campeão. Sem demagogia, talvez pelos jogadores que aqui tem e não são tão conhecidos. Com trabalho e com mentalidade ambiciosa podemos ser campeões ou nos tornar favoritos", disse.

Os nove jogos citados por Wallace são aqueles que acontecerão antes da pausa para a Copa do Mundo. O zagueiro avaliou que estas primeiras rodadas serão fundamentais para determinar a sequência da competição. A primeira delas acontecerá neste final de semana, quando o Flamengo enfrenta o Goiás, domingo, no Mané Garrincha, em Brasília.

"(As primeiras nove rodadas) vão servir de parâmetro para todas as equipes. Serão 27 pontos e nossa meta é ganhar pelo menos seis jogos. Assim, abrimos uma margem boa. Ano passado, foram cinco pontos nos cinco primeiros jogos. Temos a convicção de que vai ser diferente", garantiu.