Wallyson acredita que evoluiu no Atlético-PR em 2009 Contratado pelo Atlético Paranaense em 2008, o atacante Wallyson acredita que conseguiu deixar neste ano a condição de promessa e conseguiu se consolidar no clube. Ex-jogador do ABC, ele ganhou mais oportunidades em 2009 e terminou a temporada com 11 gols e sete assistências.