Wallyson espera fazer 25 gols pelo Cruzeiro em 2011

Satisfeito com o seu rendimento, Wallyson já revela seu objetivo pessoal para o restante do ano no Cruzeiro. "Acho que se fizer 20, 25 gols no ano está bom para mim. Quem sabe, minha meta é essa, espero fazer, estou numa fase muito maravilhosa, tomara que continue assim o ano todo", disse.

Wallyson destacou que a forte concorrência por uma vaga no ataque do Cruzeiro vai levar o time a lutar pelo título de todas as competições. Parceiro de Wellington Paulista, ele deixou jogadores como Thiago Ribeiro e o argentino Farías relegados ao banco de reservas.

"O Cruzeiro montou um elenco muito forte, mesmo quem não está jogando tem condição de estar na equipe, mas infelizmente só podem jogar onze. O Cruzeiro tem elenco para ser campeão da Libertadores e do Mineiro, estamos focados na conquista desses títulos, vamos atrás deles, sabemos que é complicado, mas temos muito time para chegar bem", afirmou.