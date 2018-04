Wallyson exalta momento e espera chance no Cruzeiro

Após terminar a temporada 2010 em alta, por ter marcado o gol da vitória do Cruzeiro diante do Palmeiras, que garantiu a equipe na fase de grupos da Libertadores, o atacante Wallyson ganhou a confiança do técnico Cuca. O jogador entrou, vindo do banco, nas três partidas da equipe nesta temporada e tem agradado o treinador.

"Fico feliz pelo Cuca falar que estou jogando bem, treinando bem. Espero que este seja meu ano, ano passado cheguei com problemas, mas já passou, estou pensando neste ano. Espero jogar bem quando tiver a chance e ajudar o Cruzeiro a sair com a vitória. Sei que tem grandes jogadores no Cruzeiro, mas estou pronto para entrar jogando ou ficar no banco", declarou o atacante.

Wallyson chegou ao Cruzeiro no meio do ano passado, mas não teve tempo para mostrar seu futebol. Ficou afastado da equipe por mais de um mês, para acompanhar seu pai, que tentava se recuperar de um câncer - acabou falecendo.

Nesta quarta-feira, o atacante será novamente opção para Cuca. Ele está relacionado para a partida diante do Estudiantes, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, às 22 horas, na estreia das equipes pelo Grupo 7 da Copa Libertadores da América.

"Ele (Cuca) falou pra eu ficar tranquilo, que minha hora vai chegar. Estou treinando muito forte desde janeiro e estou pronto, se aparecer a chance, estou pronto para jogar", concluiu o jogador.