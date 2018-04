Wallyson fala em desafio e promete ter muita garra no São Paulo

SÃO PAULO - Durou quase um mês a novela envolvendo o São Paulo e o atacante Wallyson. O jogador tinha tudo certo para reforçar o clube, uma vez que estava sem contrato, já havia feito exame médico, mas a assinatura demorava porque seu empresário não estava no País. A oficialização só aconteceu nesta sexta-feira e agora o atacante corre para recuperar o tempo perdido.

Ele já se juntou ao elenco no CT de Cotia, onde acontece a pré-temporada e quer entrar em forma para estar à disposição já na primeira partida da pré-Libertadores, contra o Bolívar, no Morumbi, dia 23. "Estava ansioso para acertar com o São Paulo, queria vir o mais rápido possível para começar a temporada junto com o restante do elenco. Estou feliz demais com o final das negociações. Agora é recuperar essa semana que eu perdi e ficar pronto para jogar", disse Wallyson.

O jogador passou por uma cirurgia complicada no segundo semestre de 2011, voltou em meados do ano passado, mas não conseguiu reaver o bom futebol. Artilheiro da Libertadores de 2009, quando o Cruzeiro foi vice-campeão, ele encara a nova oportunidade como um desafio na carreira.

"Sei da minha responsabilidade. Vestir a camisa do São Paulo é uma grande honra e traz muita responsabilidade para qualquer jogador. Minha vida sempre foi feita de desafios e esse é mais um que estou pronto para encarar."

Wallyson se define como um atacante brigador, o que, pelo menos em termos de garra, pode colocá-lo como um substituto de Lucas. "Sou um jogador de muita garra e chego com muita vontade de ajudar o São Paulo. Nunca desisto da jogada, estou sempre marcando, correndo e isso nunca faltará. A torcida pode ter certeza que farei o máximo para ajudar o São Paulo da melhor maneira possível", garantiu.