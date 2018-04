Wallyson quer jogar com Alex Mineiro no Atlético-PR O atacante Wallyson espera fazer dupla de ataque com Alex Mineiro na partida entre Atlético Paranaense e Náutico, sábado, em Recife, confiando na experiência do parceiro. Com a suspensão de Paulo Baier, Marcinho pode ser recuado para a meia e o ex-jogador do Grêmio escalado no ataque.