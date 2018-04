Walter Mazzarri resolve deixar comando do Napoli

NÁPOLES - Após o encerramento do Campeonato Italiano, com a disputa da última rodada neste domingo, o técnico Walter Mazzarri anunciou que está deixando o comando do Napoli, clube em que esteve nas últimas quatro temporadas. Ele não quis adiantar seu futuro, dizendo até que pode ficar um tempo sem trabalhar.

Mazzarri fez sucesso no comando do Napoli, levando o time ao título da Copa da Itália no ano passado e disputando até a Liga dos Campeões da Europa. Nesta temporada, consegui o vice-campeonato italiano, ficando atrás apenas da campeã Juventus - foram nove pontos de diferença (87 a 78).

"Meu ciclo no Napoli está concluído, é hora de mudar de ares. Vou avaliar as ofertas, mas posso ficar um tempo sem treinar", afirmou Mazzarri, após se despedir do clube com uma derrota para a Roma, por 2 a 1, neste domingo, na capital italiana, pela última rodada do campeonato.

"Por respeito ao Napoli, ainda não falei com nenhum outro clube, apesar de ter acontecido alguns contatos", disse o treinador, que, segundo a imprensa italiana, é pretendido pela Roma. Enquanto isso, o Napoli revelou que ainda não contratou nenhum substituto para Mazzarri.