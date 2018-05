Walter quer Corinthians na Libertadores para evitar 'pedrada'

O empate diante do Atlético-PR fez com que o Corinthians chegasse na última rodada sem depender apenas de suas forças para garantir a classificação para a Copa Libertadores. O goleiro Walter acredita que a equipe entrará pressionada diante do Cruzeiro, domingo, às 17h, no Mineirão, e além de cumprir com sua missão dentro de campo, terá que secar os rivais.

"Se acabar o jogo e não estivermos classificados, vai vir bastante pedrada em nós. O ano foi assim. Parecia que ia engrenar, e aí a gente perdia um jogo que era chave. E nós ainda empatamos muitos jogos em casa e tivemos um ano turbulento. Conseguindo a classificação, dá uma baixada na poeira e começamos o ano que vem com outra pegada", disse o goleiro, que continua como titular e deixa Cássio no banco de reservas.

O Corinthians tem 55 pontos e para se classificar, precisa vencer o Cruzeiro e torcer contra Botafogo ou Atlético-PR, que têm 56 pontos. O time carioca visita o Grêmio enquanto o Furacão vai encarar o Flamengo, em Curitiba.

O elenco corintiano se reapresentou na tarde desta segunda-feira e o treinamento dos reservas durou cerca de 15 minutos apenas. Um temporal fez com que os jogadores fossem para a academia. Mas no pouco tempo em que estiveram no campo, foi possível ver como novidade a presença do atacante Rildo, recuperado de uma contratura na região da bacia.