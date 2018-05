Walter vai torcer para o Atlético-MG para facilitar a vida do Corinthians

Quarta-feira, Atlético-MG e Grêmio farão a final da Copa do Brasil. Pelo menos um corintiano tem na ponta da língua sua torcida. O goleiro Walter não esconde que vai torcer pelo time mineiro, para que a G6 do Brasileiro se torne G7 e isso faça com que aumentem as chances do Corinthians se classificar para a Libertadores do ano que vem.

"Do jeito que estamos, precisamos torcer para muita gente. Poderíamos estar mais tranquilos hoje, com dois pontos à frente. Quarta-feira vou estar ligado na TV e torcer por uma boa partida. Não sabemos o que pode nos ajudar ou não, mas será bem-vindo ter o Atlético-MG campeão. Abriria uma vaga para nós", disse o goleiro.

O problema, porém, é que o time mineiro perdeu o primeiro jogo por 3 a 1, no Mineirão. O Atlético-MG é o quarto colocado e já tem vaga assegurada na competição continental. Já o Grêmio é o oitavo colocado e não tem chance de chegar de se classificar, sem ser pela Copa do Brasil.

O temor de Walter é repetir o que ocorreu em 2014, quando o Corinthians não conseguiu jogar a Libertadores e viveu um primeiro semestre diferente. "Ficamos fora da Libertadores naquele ano, assistindo jogos de casa, o que é algo bem difícil. É um campeonato que atrai olhares de todas as formas, tanto financeiramente para o clube, quanto para visibilidade para nós", analisou.