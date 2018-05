Walter volta a treinamentos no Inter após seis meses O atacante Walter voltou a treinar com bola no Internacional, após seis meses afastado devido uma lesão no joelho direito. O jogador, de 20 anos, participou normalmente das atividades do clube na terça-feira, e deve aproveitar os últimos dias de trabalho do ano para recuperar a forma física visando à temporada de 2010.