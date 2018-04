Wanchope anuncia aposentadoria por problemas nos joelhos

O costarriquenho Paulo César Wanchope anunciou, nesta sexta-feira, sua aposentadoria do futebol em função de vários problemas originados pelas múltiplas lesões que sofreu em seus joelhos. O atacante, que estava no Chicago Fire, dos Estados Unidos, anunciou sua decisão em entrevista coletiva na Costa Rica. Apesar de deixar os gramados, Wanchope afirmou que continuará "vinculado ao futebol" de alguma maneira. "Foi difícil esta decisão, mas tinha de tomá-la. A verdade é que nestes últimos seis meses o meu esforço foi muito grande no momento de me recuperar depois das partidas e dos treinamentos", disse o atacante. Wanchope foi muito criticado por seu desempenho no Chicago Fire, especialmente após a partida em que o clube foi eliminado para o New England Revolution pelos playoffs da Major League Soccer, o campeonato de futebol dos EUA. O atacante assegurou que, apesar de sua aposentadoria, continuará ligado ao futebol. "Logicamente seguirei envolvido nisto. Tenho muita paixão por este esporte e de uma ou outra forma continuarei ligado ao futebol", afirmou. O atacante iniciou sua carreira em 1994, pelo Herediano, da Costa Rica, e em 1997 foi contratado pelo Derby County, da Inglaterra. Ainda na Inglaterra jogou pelo West Ham e Manchester City, na época de maior brilho de sua carreira internacional, quando marcou 84 gols. Wanchope ainda tem passagens pelo futebol de Espanha, Catar, Japão e Argentina, mas, por causa das lesões, nunca apresentou novamente o nível de futebol que tinha na Inglaterra. O jogador vestiu a camiseta da Costa Rica em 72 partidas e é o segundo maior artilheiro da história da seleção de seu país, com 45 gols. Participou das copas de Coréia e Japão, em 2002, e Alemanha, em 2006.