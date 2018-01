Wanderers vence Emelec na estréia O Wanderers, do Uruguai, estreou na Libertadores da América com uma vitória diante do Emelec, campeão do Equador, por 3 a 1, hoje à noite em Montevidéu. O jogo foi pelo Grupo 6, que tem ainda o Boca Júnior da Argentina e o Santiago, do Chile, que se enfrentam no dia 13 em Buenos Aires. Júlio de Souza abriu a contagem para o time uruguaio aos 30 minutos e Cláudio Dadomo ampliou aos 44, ainda no primeiro tempo. Júlio De Souza voltou a marcar a um minuto da etapa final. O gol de honra do time equatoriano foi de Juárez, cobrando pênalti, aos 35 minutos. O árbitro brasileiro Paulo César de Oliveira apitou a partida.