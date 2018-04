Wando desfalca o Vila Nova amanhã O Vila Nova vai enfrentar o Paulista, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, sem o seu principal jogador: O atacante Wando, que recebeu o terceiro cartão amarelo ao comemorar o gol tirando a camisa. O time do Vila Nova, que está na 16ª posição da Série B, com 20 pontos ganhos, entra em campo com disposição para lutar contra o rebaixamento. "Estou pedindo aos jogadores uma tomada de atitude", diz o técnico Aderbal Lana, que esta semana substituiu a Evair, demitido na segunda-feira após três derrotas consecutivas. "Estou pedindo a eles iniciativa, força de vontade, tentativa de jogar sem medo, mas sem errar", disse. O técnico tem problemas para escalar a equipe, embora já tenha definido qual será o time-base. Além de Wando, que vai cumprir suspensão automática, o atacante Sérgio Muller reclama de dores no calcanhar direito e Evandro, que se recupera de uma contusão, não sabe se voltará a jogar.