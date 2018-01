Warley ansioso com estréia no Palmeiras A diretoria do Palmeiras ainda procura um camisa 10, jogador de destaque para comandar o meio-campo do time. Mas até agora o atacante Warley é a principal contratação para a disputa do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. ?É a primeira vez que vou atuar no Palestra Itália com a torcida a favor?, disse Warley, que estréia neste domingo, contra o Santo André. ?É um dos poucos estádios em que a pressão dos torcedores realmente faz a diferença.? Motivado, o jogador que passou pelo Atlético-PR, Coritiba, São Paulo, Grêmio, São Caetano e Udinese, da Itália, está ansioso para vestir a camisa palmeirense pela primeira vez. ?Senti essa expectativa em todos os clubes que defendi, e no Palmeiras não é diferente?, disse Warley. ?Espero fazer uma estréia vitoriosa, de preferência com gols.? O atacante não jogou contra a Inter de Limeira, na quarta-feira, para aprimorar o condicionamento físico durante a semana. ?Ninguém gosta de ficar fora, mas foi muito bom, me sinto bem mais preparado?, contou Warley. ?Acho que agüento correr os 90 minutos.?