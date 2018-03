Warley desabafa por ter de ficar no banco Parecia roteiro de filme para público juvenil, típico que passa na televisão à tarde. Aos 30 minutos do segundo tempo Muricy fala no ouvido do jogador mais emburrado no banco de reservas. "Vai lá e decide o jogo para mim", pede. Um minuto depois, Warley recebe de Marcelo Mattos e faz 2 a 1 para o São Caetano. Aos 47 minutos, o atacante reserva abraça a bola quando é marcado pênalti em Mineiro. Justo no time que marcado por tremer nas decisões. Cobra com raiva e faz 3 a 1. " Passou um filme na minha cabeça: vou entrar e decidir esse jogo. E fiz os gols que deixou o São Caetano pertinho do título. Corrigi a injustiça que foi eu estar no banco de reservas. Estava jogando bem. Fiz gol contra o Santos na Vila Belmiro e fui tirado da equipe na partida do ABC. Não entendi, mas esta aí a resposta", desabafava Warley. Para deixar ainda mais evidenciada a sua rebeldia, o lance do pênalti. Quando o árbitro Seneme apontou a marca de cal, Muricy e os demais jogadores tomaram um susto ao ver Warley com a bola na mão. Ânderson Lima é o cobrador oficial de pênaltis do São Caetano. Com a sua suspensão, Lúcio Flávio deveria bater. "Só que eu não quis saber. Treinei durante a semana e sabia que iria marcar. O Lúcio Flávio ficou triste comigo, mas depois fui conversar com ele?, explicou. O herói rebelde do São Caetano estava revoltado porque sabe que está atuando no time do ABC porque quis. Ele chegou a treinar no São Paulo de volta para o Udinese. Mas quando o diretor de futebol Juvenal Juvêncio não aceitou pagar os salários de R$ 40 mil. Pagaria R$ 10 mil a menos. Só que quando soube que a diretoria do São Caetano resolveu bancar, não pensou duas vezes. "O projeto era tornar o clube grande com a conquista de títulos. Quando vi o elenco que estava sendo formado, esqueci o São Paulo e aceitei o desafio de ir para o ABC." Warley teve de reconhecer que tem grandes rivais no elenco do São Caetano. Mas misturou alegria com muito ironia para falar sobre a sua relação com Muricy. "Além de mim, pode jogar o Euller, o Somália, o Lúcio Flávio na próxima partida. Eu vou tentar não me animar muito. Fiz um gol no Santos e fui para o banco. Hoje fiz dois se for seguir a regra, vou acompanhar a partida na arquibancada."