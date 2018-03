Warley é o novo reforço do São Paulo Warley é o novo reforço do São Paulo. O atacante, que já atuou pelo clube e estava na Udinese, recebeu proposta para voltar ao time do Morumbi e aceitou. Sem contrato com o time italiano, ele estava livre para arrumar clube para atuar. Fechou com os dirigentes do São Paulo por um ano. A volta do artilheiro que também passou pelo Gama, Coritiba e Atlético Paranaense é um sinal. O clube já tem Luís Fabiano, Rico, Diego e Kléber. Não necessitaria de um quinto atacante a não ser que um estivesse saindo.