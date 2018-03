Warley e Somália reforçam o São Caetano Um dia depois do São Paulo desistir da contratação do atacante Warley, a diretoria do São Caetano não perdeu tempo e anunciou a chegada do ex-jogador da Udinese para reforçar a equipe na seqüência do Campeonato Brasileiro da Série A. Warley, que chegou a fazer exames médicos no time do Morumbi, acabou não entrando em acordo financeiro com o São Paulo, que acabou desistindo do negócio. O atacante assinou contrato com o time do ABC até o final do ano, mas ainda não tem previsão de estréia, uma vez que a sua documentação ainda não está regularizada e também por não estar no melhor de sua forma física. "Não vinha jogando muito pela Udinese, por isso resolvi voltar ao Brasil. Estou feliz por jogar no São Caetano, que é um time de muita estrutura e que está sempre lutando por títulos", explicou o atacante. E Warley não será o único reforço recebido pelo técnico Nelsinho Baptista. O atacante Somália, que teve passagens pelo futebol da Arábia Saudita e Kuwait, deve se reapresentar no estádio Anacleto Campanella nesta sexta-feira.