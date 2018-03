Warley se apresenta no São Caetano Depois de ver fracassada sua transferência para o São Paulo, o atacante Warley acertou na manhã desta quinta-feira com a equipe do São Caetano. O jogador, cujos direitos federativos pertencem à Udinese, da Itália havia até feito exames médicos no Tricolor, mas não chegou a um acordo com o São Paulo na questão salarial. Por conta disso, as negociações foram encerradas. O jogador, no entanto, decidiu aceitar o convite do São Caetano e será apresentado logo mais às 15 horas, segundo a assessoria de imprensa do clube.