Warriors e Rockets vencem e briga pela ponta do Oeste continua acirrada

O Golden State Warriors segue sem perder após a pausa da temporada regular da NBA para o All-Star Game. Na noite de segunda-feira, o time de Oakland derrotou o New York Knicks por 125 a 111, fora de casa, permanecendo na cola do Houston Rockets na briga pela liderança da Conferência Oeste - ambos somam 47 triunfos, mas o Warriors perdeu uma vez a mais (14 a 13).

Klay Thompson brilhou com 26 pontos, enquanto Stephen Curry fez 14 apenas no terceiro quarto, fechando o jogo com 21. Kevin Durant acrescentou 22 pontos e nove rebotes para o Warriors, que foi ao intervalo com vantagem de apenas um ponto, mas definiu o seu triunfo no terceiro período, vencido por 39 a 18.

Foi uma grande atuação coletiva do Warriors, que acertou 15 arremessos de três e fechou o duelo com seis jogadores anotando ao menos dez pontos. Emmanuel Mudiay fez 20 pontos pelo Knicks, que ocupa a 11ª posição na Conferência Leste.

A vitória de segunda-feira, a terceira do Warriors após o All-Star Game, foi a oitava consecutiva contra o Knicks, deixando o time a uma da maior sequência do confronto - foram nove triunfos entre 1963 e 1964.

Sem se preocupar com a pressão do Warriors, o Rockets conquistou a 13ª vitória consecutiva ao superar o Utah Jazz, em Salt Lake City, por 96 a 85, na noite de segunda-feira. James Harden marcou 26 pontos e Mbah a Moute registrou 17, sendo 15 no quarto período. Chris Paul também se destacou com 15 pontos.

O brasileiro Nenê somou nove pontos, cinco rebotes e uma assistência nos 19 minutos em que jogou pelo time de Houston, enquanto Raulzinho não foi aproveitado pela equipe de Salt Lake City.

A vitória do Rockets foi facilitada pelas 22 perdas de posse de bola do Jazz, que vinha embalado por 12 triunfos nos últimos 13 duelos e está na décima posição no Oeste. Rudy Gobert marcou 17 pontos e Donovan Mitchell fez 16 pela sua equipe, que só acertou 7 de 29 arremessos de três.

Também em boa fase, o Toronto Raptors bateu fácil o Detroit Pistons por 123 a 94, em casa, com 20 pontos de DeMar DeRozan e de Kyle Lowry, cada, e 19 de Serge Ibaka. Esta foi a sétima vitória do time canadense nos últimos oito jogos, além da 25ª em 30 duelos em casa, o que deixa como o melhor mandante da NBA e na liderança da Conferência Leste.

Assim, o Raptors se recuperou da derrota de sexta-feira para o Milwaukee Bucks e impôs o terceiro revés seguido ao Pistons, o nono colocado do Leste. Também foi o quarto tropeço consecutivo do time contra a equipe canadense, sendo que Andre Drummond foi o seu destaque, com 18 pontos e 18 rebotes.

Logo atrás do Raptors, o Boston Celtics superou o Memphis Grizzlies por 109 a 98, em casa, com 25 pontos de Kyrie Irving, no seu terceiro triunfo em três jogos após o All-Star Game. Kyrie Irving brilhou com 25 pontos e Terry Rozier fez 15 diante do 13º colocado do Oeste. O Celtics chegou a ter uma vantagem de 28 pontos no segundo tempo.

JaMychal Green somou 21 pontos e 11 rebotes pelo Grizzlies e Marc Gasol acrescentou 17 pontos, oito rebotes e oito assistências pelo time de Memphis, que soma dez derrotas consecutivas, sendo que ainda não venceu nenhum time da Conferência Leste como visitante.

Com uma atuação histórica de Anthony Davis, que somou 53 pontos, 18 rebotes e cinco tocos, o New Orleans Pelicans superou o Phoenix Suns por 125 a 116, em casa. Em noite de Russell Westbrook com 12 rebotes, 11 assistências e apenas oito pontos, o Oklahoma City Thunder superou o Orlando Magic por 112 a 105.

Também pela rodada de segunda-feira da NBA, o Brooklyn Nets encerrou uma série de oito derrotas ao bater o Chicago Bulls por 104 a 87. Com 21 pontos, dez rebotes, seis assistências e três tocos de Brandon Ingram, o Los Angeles Lakers superou o Atlanta Hawks por 123 a 104, fora de casa.

O Minnesota Timberwolves, com 26 pontos e 17 rebotes de Karl-Anthony Towns, fez 118 a 100 no Sacramento Kings. Já o Dallas Mavericks venceu, por 109 a 103, o Indiana Pacers.

