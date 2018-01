Washington: 3º maior artilheiro de 2004 Com 34 gols marcados pelo Atlético-PR no Campeonato Brasileiro, considerado o terceiro mais disputado do planeta, o atacante Washington, hoje no Verdy Tokyo, ficou com a terceira colocação na lista dos principais goleadores de 2004, elaborada pela Federação Internacional de Futebol e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Em primeiro ficou o chileno Patricio Galaz, do Cobreloa, com 42 gols, seis a mais que o peruano Gabriel Ramón García, do Melgar. Confira os maiores artilheiros de 2004: 1) Patricio Galaz - Cobreloa (CHI) - Chile - 42 gols 2) Gabriel Ramón García Melgar (PER) - Uruguai - 36 gols 3) Washington - Atlético-PR - Brasil - 34 gols 4) Shukhrat Navbakhor - Usbequistão - Usbequistão - 31 gols 5) Mateja Kezman - PSV (HOL) - Sérvia - 31 gols 6) Thierry Henry - Arsenal (ING) - França - 30 gols