Washington afirma que gols o garantiram no São Paulo Autor de 32 gols pelo São Paulo em 2009, o atacante Washington afirmou, nesta segunda-feira, após o treino realizado pela manhã no CT da Barra Funda, que o seu desempenho ofensivo pesou muito para que o clube renovasse o seu contrato para a temporada de 2010. Irregular durante o ano passado, o jogador conseguiu brilhar com gols importantes nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.