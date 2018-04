Washington aposta em força do conjunto no São Paulo

Se o Palmeiras conta com os lampejos individuais de Diego Souza ou a estrela de Obina em clássicos, o atacante Washington aposta que a força do conjunto do São Paulo será decisiva no clássico de domingo, no Morumbi.

Veja também:

Encontro de São Paulo e Muricy terá gratidão e disputa

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"A minha aposta é no São Paulo como conjunto. Juntos vamos fazer a diferença, os que começarem jogando e os que podem entrar. Tomara que isso realmente aconteça e que o São Paulo saia com a vitória", afirmou o atacante.

Determinante na vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 no Campeonato Paulista, quando marcou o gol da vitória logo no início do jogo, Washington acredita que pode novamente ter papel decisivo no clássico.

"Acho essencial um atacante de área, porque ele pode decidir uma partida em qualquer jogada. Se for um jogo truncado, uma jogada de linha de fundo ou uma tabela, o centroavante pode decidir", declarou, ressaltando também a qualidade dos atacantes do Palmeiras.

"Tanto o São Paulo quanto o Palmeiras têm jogadores desse estilo, que podem decidir. Espero ser mais feliz", completou.