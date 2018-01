Washington assina com o Fenerbahce Depois de realizar exames médicos e assinar contrato por três anos, com opção de renovação por mais três, o atacante Washington definiu sua transferência para o Fenerbahce, da Turquia. Agora, a diretoria da Ponte Preta espera apenas receber os US$ 5 milhões pelo passe do jogador para liberá-lo definitivamente. Washington está desde domingo em Istambul, capital turca. E já foi apresentado como grande reforço do time para a próxima temporada. Na Turquia, o valor do negócio que foi divulgado é diferente daquele anunciado pela Ponte: US$ 8 milhões. Em Campinas, a diretoria já definiu alguns reforços para o Campeonato Brasileiro, mas ainda falta a confirmação oficial. Um deles é o lateral-direito Luciano Baiano, do Guarani. Outro é o meia Hernani, ex-Portuguesa. Há ainda outros jogadores que interessam a Ponte, como o volante Zé Luis, do Mogi Mirim, e o atacante Fabrício Carvalho, artilheiro do União Barbarense.