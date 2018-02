Washington chega ao Brasil na quarta para acertar com o Flu

O atacante Washington chega ao Brasil nesta quarta-feira para fechar contrato com o Fluminense para disputar a Libertadores de 2008. Artilheiro do Mundial de Clubes, com três gols pelo Urawa Reds, o jogador se despediu da torcida japonesa nesta segunda-feira e disse que faltam apenas pequenos detalhes para acertar entre o clube carioca e seu empresário, Gilmar Rinaldi. Ainda nesta semana, o Fluminense tentará concretizar a contratação de outro centroavante, o colombiano Falcão Garcia, do River Plate. Como se não bastasse, o clube tem praticamente certa a chegada de Dodô, ex-Botafogo, e o técnico Renato Gaúcho afirmou ter "certeza" de que Leandro Amaral trocará o Vasco pelas Laranjeiras. Por outro lado, o meia Jadson, que foi revelado no Atlético Paranaense e está no Shakhtar Donetsk, não deverá ser liberado pelo clube ucraniano. A posição, no entanto, não é vista como tão problemática pela diretoria - desde que Thiago Neves se acerte em seu imbróglio que envolve também Paraná Clube e Palmeiras.