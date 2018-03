Washington chega e será o titular O atacante Washington chegou nesta sexta-feira a Tóquio; treinou no time titular e deve começar jogando a partida amistosa da seleção brasileira contra o Tokyo Verdy, marcada para às 5 horas (horário de Brasília) deste sábado, em Tóquio. No treino de hoje, o técnico Emerson Leão estabeleceu que os cobradores de falta no jogo serão o lateral Zé Maria e o meia Robert e que, na eventualidade de um pênalti, o batedor deverá ser Sonny Anderson. Leão anunciou também que o capitão do time na Copa das Confederações - que começa no dia 30 de maio - será o meio-campista Vampeta. O treinador criticou muito o estado do gramado do estádio Municipal de Tóquio, local do amistoso de sábado. ?O Antonio Lopes esteve um mês atrás aqui e disse que o gramado estava ótimo. Deve ter havido alguma festa; algum evento, não sei exatamente o que, para que piorasse tanto?, disse Leão, referindo-se ao coordenador técnico da seleção.