Washington comemora o fim do jejum na hora certa

Herói da classificação do Fluminense para as semifinais da Libertadores, o atacante Washington se preocupou em agradecer e lembrar da longa a dramática trajetória que viveu, ao ter a carreira quase encerrada por um problema cardíaco. "Obrigado Senhor. Só tenho de agradecer a torcida e a minha família, que sempre me apoiou", disse o jogador, que chorou depois de marcar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, sendo o segundo aos 46 minutos da etapa final. Veja também: Fluminense marca nos acréscimos e elimina São Paulo O técnico Renato Gaúcho, por sua vez, ficou atônito. Depois do apito final, ele foi até o meio do gramado, sentou-se e, sozinho, ficou olhando o infinito, como se não acreditasse na classificação dramática que seu time havia acabado de conquistar com um gol nos minutos finais. "Agora faltam quatro jogos para realizarmos nosso sonho", avisou o comandante do Fluminense. E a classificação veio justamente do atacante que até o início da partida somava oito jogos sem marcar pelo Fluminense. A última vez que Washington tinha balançado as redes foi dia 23 de março, contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca. Após a vitória sobre o São Paulo, no entanto, ele foi abraçado com carinho pelo ex-jogador Assis, ídolo do tricolor carioca na década de 80.