Washington comemora renovação e confiança da torcida

"Me sinto feliz demais. É uma alegria muito grande, comparada a de um belo gol. Sempre deixei claro que minha intenção era permanecer no clube e com certeza essa renovação me anima muito. Saio de férias muito mais tranquilo e confiante", afirmou o autor de 32 gols nesta temporada.

Washington comemorou ainda o incentivo da torcida no domingo, quando teve seu nome gritado nas arquibancadas do Morumbi, depois de ser criticado durante o Brasileirão.

"Trabalhei o ano inteiro para conquistar a confiança e o respeito do meu torcedor. Nunca deixei de lutar, de me entregar, de honrar a camisa do São Paulo. Tive duas demonstrações de carinho muito importantes nos últimos jogos e isso mexeu muito comigo", revelou o atacante. "No final do último jogo muita gente pediu minha permanência. Me senti finalmente abraçado pelo torcedor. Foi uma sensação incrível", destacou.

Em paz com a torcida, Washington prometeu títulos em 2010. "Desde que cheguei ao São Paulo deixei claro que meu objetivo era conquistar títulos. Infelizmente esse ano não foi possível, mas tenho muita confiança de que em 2010 traremos novos troféus para o clube".

O atacante pretende, inclusive, superar os 32 gols marcados em 2009. "Mesmo com esses 32 gols neste ano, acho que poderia ter feito muito mais, não saio totalmente satisfeito e confio que no ano que vem minha média possa aumentar".