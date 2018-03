Washington deve embarcar após jogo O coordenador-técnico Antonio Lopes cogitou nesta sexta-feira a possiblidade do atacante Washington, da Ponte Preta, se apresentar à seleção após a partida contra o Fortaleza pelo jogo de volta da Copa do Brasil, dia 23. Segundo ele, Leão havia feito um acordo com Nelsinho Baptista para caso a equipe chegasse às finais do Campeonato Paulista, o jogador iria se apresentar somente no dia 27, por isso que ele acredita que não haverá problemas para o atacante atuar na partida contra o time do Ceará e depois embarcar para o Japão se juntar aos demais companheiros.