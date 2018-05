Washington diz que não pensa em futuro no São Paulo

O contrato de Washington com o São Paulo se encerra ao final da temporada, mas o atacante ainda não conversa com a diretoria para renovar o seu vínculo. De acordo com o centroavante, sua única preocupação neste momento é o jogo contra o Sport, domingo, no Morumbi.

"Eu só vou pensar realmente nisso a partir de semana que vem. Quando terminar o campeonato vou começar realmente a ver as possibilidades. Claro que vontade de permanecer eu tenho, vamos esperar acontecerem as coisas pra saber como será", afirmou o atacante, garantido ter o desejo de ficar no São Paulo.

Washington voltou a prometer dedicação total na última rodada do Brasileirão. "Contra o Sport, vou jogar como uma final de campeonato, vou continuar dando a minha vida para buscar esse título, ou se não for o título, o máximo que o São Paulo puder alcançar", disse.