Washington diz que São Paulo ajuda na sua boa fase

O atacante Washington é um dos destaques da boa fase do São Paulo, que venceu seis partidas consecutivas e entrou na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O centroavante, que marcou três gols nos últimos três jogos, acredita que o bom momento do time do Morumbi tem contribuído para sua ascensão.

"Estou vivendo essa boa fase junto com o time, que cresceu de produção, o que me ajuda também. Fico feliz por estar acompanhando o time nessa reação. Esses gols foram muito importantes e espero que continuem saindo", afirmou o atacante, ao site oficial do São Paulo, satisfeito com o seu rendimento nos últimos jogos.

Com sete gols, ele é o artilheiro do São Paulo no Brasileirão e está apenas três atrás de Adriano, do Flamengo, maior goleador do torneio até o momento. "Se o time continuar assim, não tenho dúvidas de que posso brigar também pela artilharia. Mas não é minha principal meta. Meu sonho é vencer o Brasileiro pela primeira vez na carreira", disse Washington, artilheiro do Brasileirão em 2004 e 2008.