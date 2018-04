Washington elogia reforços do São Paulo e exalta o técnico

De volta ao São Paulo, após realizar exames em Curitiba, o atacante Washington elogiou as novas contratações do time e exaltou o trabalho do técnico Ricardo Gomes. Com confiança renovada, o artilheiro da equipe em 2009 também voltou a prometer o título da Copa Libertadores.

Washington se reapresentou ao grupo nesta sexta-feira para iniciar a pré-temporada com os demais jogadores. No renovado elenco do São Paulo, o jogador terá a companhia de dois novos atacantes: Marcelinho Paraíba e Fernandinho. Também chegaram ao clube Léo Lima, Carlinhos, Xandão e André Luís.

"São todos jogadores de muita qualidade. Contratou onde o time sentia uma carência. Eles chegam para somar. O São Paulo está muito bem com os reforços e com certeza vai conseguir os títulos que deseja", avaliou o experiente jogador.

Motivado pelo início da temporada, Washington disse apostar no trabalho de Ricardo Gomes, que poderá iniciar o trabalho desde a pré-temporada neste ano. "Tem tudo para ser um ano feliz, muito bom. O Ricardo Gomes está no início do trabalho, do jeito que ele quer".

Confiante, o atacante espera presentear a torcida são-paulina com o esperado título da Libertadores. "Eu estou com confiança. Minha vontade está redobrada este ano. As coisas estão acontecendo bem. A Libertadores é o campeonato que eu desejo. Espero ganhar este título para torcida".