Washington está liberado para jogar O atacante Washington está liberado para assinar contrato com o Atlético Paranaense, o que deve acontecer na próxima semana. Depois de receber autorização médica para voltar a praticar o esporte, a Fifa deu ganho de causa a ele em processo que move contra o Fenerbahce, da Turquia. A liminar liberando-o para a prática esportiva por qualquer clube já chegou na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segundo divulgou hoje o Atlético. O jogador vinha treinando no Atlético desde o ano passado, quando deixou o clube turco por não receber salários. O time teria parado de pagá-lo quando foi acometido de um problema cardíaco, que exigiu angioplastia, uma cirurgia que dilata os vasos sangüineos do coração. Em Curitiba, ele continuou o tratamento e foi liberado no fim de dezembro pelos médicos. A diretoria do clube quer agora apressar o registro do atleta para que ele possa estrear dia 21, na abertura do Campeonato Paranaense, contra o Prudentópolis, em Curitiba.