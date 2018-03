Washington fará novo tratamento O atacante Washington iniciará dia 14 de junho um tratamento cardiológico, sob responsabilidade do Atlético-PR. Dentro de três meses, fará uma avaliação que dirá se poderá ou não retornar ao futebol. A duração do tratamento é de seis meses. Os problemas de Washington começaram em novembro, quando estava no Fenerbahce, da Turquia. Sentiu dores no peito e no braço. Fez uma angioplastia, cirurgia que desobstruiu uma artéria do coração. Dispensado, o atacante voltou ao Brasil. Em 8 de maio, apresentou-se ao Atlético, mas novos exames mostraram que a obstrução continuava, o que lhe causava uma disritmia cardíaca, com batimentos acelerados. O time paranaense procura um novo atacante, pois acredita que Washington só estará bem em janeiro de 2004.